Grote hoeveelheid crystal meth aangetroffen in bedrijfspand in Helmond

Helmond - Gisterenochtend is er in een bedrijfspand aan de 2e Indumaweg in Helmond een grote hoeveelheid drugs aangetroffen. Na onderzoek van de recherche bleek het hier te gaan om crystal meth. De inval werd gedaan in het kader van een hennepactiedag, waarbij invallen worden gedaan in panden waar mogelijk drugs of drugsgerelateerde artikelen te vinden zijn. De drugs zijn in beslag genomen en professioneel vernietigd. Er zijn tot op heden nog geen aanhoudingen verricht. De recherche is druk bezig met verder onderzoek.