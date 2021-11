Woning beschoten in Hilversum, politie zoekt getuigen

Rond 02.00 uur `s nachts kwam de melding binnen dat er tot meerdere keren toe op de woning aan de Jan van der Heijdenstraat werd geschoten. De politie nam meteen poolshoogte en trof daarbij verschillende kogelgaten aan. Gelukkig raakte niemand gewond. Diezelfde nacht begon de politie met het onderzoek naar wat er was gebeurd en door wie. Vandaag gaat het buurtonderzoek verder en gaan agenten op zoek naar beschikbare camerabeelden. Er zijn vooralsnog geen verdachten aangehouden.

Help mee met politieonderzoek

Heeft u gezien of gehoord wat er is gebeurd bij het huis aan de Jan van der Heijdenstraat? Heeft u camerabeelden waarop mogelijk de dader(s) te zien is? Of heeft u andere relevante informatie die bij kan dragen aan het politieonderzoek? Dan komen we graag met u in contact. Vul onderstaand formulier in of bel 0900 8844. Anoniem melding doen kan ook via 0800 7000 (Meld Misdaad Anoniem).