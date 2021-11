Controle opslaglocaties Middelburg

In totaal werden er op 5 locaties op bedrijventerrein Arnestein en bedrijvenpark Mortiere garageboxen, opslagboxen en bedrijfsunits gecontroleerd. Op één locatie werd een geringe hoeveelheid illegaal vuurwerk aangetroffen. Op de andere locaties werden geen overtredingen geconstateerd.

De (toevallig) aanwezige huurders en de eigenaar reageerden positief op de controle.



Gebruik opslaglocaties

Gemeenten constateren regelmatig dat opslaglocaties anders in gebruik zijn dan bedoeld of het bestemmingsplan toelaat. Het is niet altijd bekend wat zich hier precies afspeelt. In ernstige gevallen leidt dit tot gevaarlijke situaties. Niet alleen voor de gebruiker of verhuurder van de locatie, maar ook voor omwonenden. Denk hierbij aan brandgevaar, overlast door gebruik en aantasting van de gezondheid van omwonenden en de gebruikers of eigenaren van buurpanden. Met het oog op de komende jaarwisseling werd tijdens deze controle extra gelet op de opslag van (illegaal) vuurwerk.

Verhuurders weerbaar maken

De controles hebben een dubbel doel. Aan de ene kant het ontdekken en beëindigen van overtredingen en criminele activiteiten en aan de andere kant het weerbaarder maken van verhuurders. Met pandeigenaren wordt gekeken hoe het nog veiliger kan, door bijvoorbeeld het opstellen van een goed huurcontract. Ook het altijd via de bank laten verlopen van betalingen en het geen zaken doen zonder dat huurders hun ID-bewijs hebben overlegd, zorgt voor meer inzicht. Tot slot worden verhuurders geïnformeerd over de mogelijkheden voor het melden van vermoedens van overtredingen of crimineel gebruik van locaties. Samen met ondernemers zorgen we hiermee voor een weerbare branche.

bron: gemeente Middelburg

Aanpakken en tegengaan van criminele activiteiten