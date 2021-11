Twee aanhoudingen na schietincident in park aan de Heemingeslag in Emmen; politie zoekt getuigen

De politie kreeg op zaterdagavond 16 oktober rond 23.00 een melding dat er mogelijk zou zijn geschoten in het park aan de Heemingeslag. Eenmaal ter plaatse werd er niemand meer aangetroffen. Wel is er een uitgebreid onderzoek gestart om te achterhalen wat er precies gebeurd is. Uit dit onderzoek blijkt dat er daadwerkelijk een schietincident plaats heeft gevonden. Hiervoor zijn woensdag de twee verdachten aangehouden. Na de aanhoudingen zijn er verschillende zoekingen gedaan. Er zijn aanwijzingen dat er door verschillende personen is geschoten. Er wordt onderzocht wie er nog meer betrokken zijn bij dit incident.

Het onderzoek gaat door

Het onderzoek loopt nog volop. Ook op de locatie van het incident zal nog onderzoek plaatsvinden. Informatie die ons kan helpen bij het onderzoek is nog steeds van harte welkom. Weet u mogelijk meer van dit incident? Hebt u iets gezien op zaterdagavond 16 oktober rond 23.00 uur wat mogelijk met dit incident te maken heeft? Het is al enige tijd geleden, maar we hopen dat er tóch mensen zijn die mogelijk die avond iemand of iets hebben gezien. Beschikt u over camerabeelden waar rond het tijdstip iets opvallends op te zien is? Ook dan komen we graag met u in contact! U kunt ons bereiken via 0900 – 8844. Ook kunt u uw informatie altijd anoniem delen via 0800 – 7000.