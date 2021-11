Politie zoekt getuigen van woningoverval Haaksbergerstraat

De twee bewoners van de woning werden daarbij overmeesterd en vastgebonden. Uit de woning zijn diverse goederen weggenomen. De politie stelt een onderzoek in.

Politie zoekt getuigen

De politie is op zoek naar getuigen van de woningoverval. Heeft u iets bijzonders gezien rondom de genoemde tijdstippen of de afgelopen dagen in de omgeving van Usselo, dan is de politie zeer geïnteresseerd in uw informatie. Denkt u bijvoorbeeld aan een auto die opvallend in de buurt heeft rond gereden of onbekende mensen die in de omgeving rondliepen. Heeft u camerabeelden waarop iets opvallends staat, dan ontvangen wij die ook graag. Uw informatie en beelden kunt u met ons delen via het onderstaande Tipformulier. U kunt natuurlijk ook bellen met de politie op telefoonnummer 0900-8844. Wilt u anoniem blijven? Bel dan met Bel M, tel. 0800-7000.

(2021552792^hk)