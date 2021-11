Twee jongens aangehouden voor dealen harddrugs in Utrecht

De politie ontving eerder een melding over de activiteiten van de twee minderjarige straatdealers. Hierna is een actie gestart, dit resulteerde in de aanhouding van de twee. Ze werden geobserveerd en zijn op de Vleutenseweg aangehouden. Naast drugs, zijn tijdens een huiszoeking twee balletjespistolen, een gaspistool, een taser aangetroffen, ook is de scooter van een van de twee verdachten voor nader onderzoek in beslag genomen. De twee kopers die tijdens de observatie zijn waargenomen, zijn in Overvecht op Lemnosdreef en op de Vleutensebaan aangehouden. Beide kopers waren in het bezit van de aangekochte harddrugs.

Met deze actie geeft de politie een signaal af dat de bestrijding van het dealen en kopen van harddrugs een van de prioriteiten is om voor een betere samenleving te zorgen. Het is daarom zeker niet uitgesloten dat dergelijke acties in de toekomst vaker plaats zullen vinden.