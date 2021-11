Vuurwerkinvallen in Den Bosch; twee mannen aangehouden.

Op 4 locaties werd een inval gedaan en op 2 plaatsen hebben wij ook daadwerkelijk iets aangetroffen: alles bij elkaar is zo’n 190 kilo aan zwaar illegaal vuurwerk in beslag genomen. De politie zet met voorrang in op mensen die illegaal vuurwerk in huis hebben of verhandelen en dat vervolgens tegen de politie en/of hulpverleners gebruiken. Uit verder onderzoek zal moeten blijken of dit vuurwerk hier ook daadwerkelijk voor bedoeld was.

Aanhoudingen

De invallen waren in woningen en opslaglocaties. Het vuurwerk werd aangetroffen in een van de woningen en in een garagebox. Er werden ook twee mannen aangehouden van 20 en 25 jaar oud. Beiden komen uit Den Bosch en worden verdacht van het illegaal bezitten van vuurwerk en andere illegale middelen.

Zwaar vuurwerk

Het vuurwerk dat in beslag is genomen is illegaal en kan een gevaar zijn voor de directe omgeving. Als het tot ontploffing komt is de schade erg groot. Naast het vuurwerk hebben wij ook meerdere nepwapens aangetroffen, waaronder een nep-handvuurwapen en een nep-shot gun. Ook zijn vlindermessen, een knuppel, katapult en stadionfakkels in beslag genomen.

Burgemeester Jack Mikkers: “Illegaal vuurwerk is verboden. Iedereen wil prettig kunnen wonen in ’s-Hertogenbosch en veiligheid is daarin enorm belangrijk. Daarom ben ik blij met deze actie, want die helpt onze veilige omgeving te verbeteren. Ook u als inwoner kunt helpen, door melding te doen van illegaal vuurwerk”.

Waarom is illegaal vuurwerk zo gevaarlijk?

Illegaal vuurwerk is niet goedgekeurd en getest. Dit betekent dat ongekeurd vuurwerk soms niet wil afgaan of niet goed afgaat. De lont brandt bijvoorbeeld te snel, zodat u niet op tijd kunt wegkomen. Vaak ook is illegaal vuurwerk te zwaar (bevat het te veel kruit). De zeer harde knal kan leiden tot blijvende gehoorbeschadiging en daarnaast kan de kracht van de explosie zo groot zijn dat dit iemand ernstig kan verwonden of zelfs doden. Zelfgemaakte vuurwerkbommen en illegaal vuurwerk zorgen voor 39% van al het ernstige vuurwerkletsel.

Waar kan ik melden als ik vermoed dat iemand illegaal vuurwerk heeft of verhandelt?

Als u vermoedt dat ergens (illegaal) vuurwerk wordt verhandeld, vragen we u dit altijd te melden bij de politie. Dat kan via 0900-8844, maar ook anoniem via Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000.