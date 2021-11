Politie dringend op zoek naar 30-jarige Zouo Angel

De politie verdenkt de 30-jarige man ervan op zaterdag 13 november betrokken te zijn geweest bij het schietincident. Het incident vond zaterdagavond rond 22.40 uur plaats aan de Elandstraat in Heerlen. Het slachtoffer overleed zondagochtend in het ziekenhuis aan zijn verwondingen. Het is onbekend waar Zouo Angel momenteel verblijft. Daarom wordt een recente politiefoto en zijn identiteit vrijgegeven.

De verdachte gebruikt in het dagelijks leven de roepnaam Tom, maar heet formeel Zouo Angel. Hij heeft een lichte huidskleur, is niet erg lang en heeft een breed postuur. Hij heeft donker haar, donkere ogen en is brildragend. Verder is opvallend dat hij linkshandig is, een tatoeage heeft op zijn arm en spreekt met een Amsterdams accent. Denkt u te weten waar hij zich bevindt of heeft u andere informatie? Bel dan met de opsporingstiplijn op 0800-6070. Ziet u Tom Angel? Benader hem dan niet zelf, maar bel direct de politie op 112.

Noot voor de redactie: De woordvoering in deze zaak wordt gedaan door het arrondissementsparket Limburg via nummer 06-22483500.