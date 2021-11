Gewapende overval in de Noorderplassen in Almere

Almere - Donderdagavond 25 november vindt er rond 21:15 uur een gewapende overval op twee mannen plaats in de omgeving van het Dek, de Fokkeboom en het Vooronder in Almere. Twee mannen van 39 en 40 jaar uit Almere kwamen met de schrik vrij. De recherche is op zoek naar getuigen die meer kunnen vertellen over deze overval.