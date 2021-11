Rechercheteam doet onderzoek naar grootschalige hennepteelt

Op vrijdag 26 november zijn in een onderzoek naar hennep- en stekkenteelt door de politie Oost-Nederland negen panden, waaronder woningen en bedrijfsloodsen doorzocht. Dit vond plaats in Nijmegen, Ewijk, Goor en Enschede

In één van de panden aan de Haaksbergerstraat werd een hennepkwekerij aangetroffen. Daar was de medewerker van Enexis genoodzaakt om de stroomvoorziening van 60 woningen te moeten onderbreken. Daarna kon op een veilige manier de kwekerij met 1000 planten worden ontmanteld. Deze planten stonden in diverse ruimten en de manier waarop de elektriciteit was aangelegd in het pand leverde een gevaarlijke situatie op.

In een andere woning in Enschede werd zwaar illegaal vuurwerk aangetroffen. Dit vuurwerk is in beslaggenomen en wordt vernietigd. De politiemedewerkers hebben tijdens de diverse zoekingen meerdere goederen in beslaggenomen waaronder administratie, diverse devices/gegevensdragers, een auto, grote hoeveelheden contant geld, hennep en meerdere vuurwapens.

Een 42-jarige man uit Enschede is aangehouden. Hij wordt verdacht van het overtreden van de opiumwetgeving en het deelnemen aan een criminele organisatie. Meerdere aanhoudingen voor deze zaak wordt niet uitgesloten.