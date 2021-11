Handel in van alles

Haarlem - In verband met een onderzoek naar het leveren van vuurwerk heeft de politie zaterdagochtend in een woning aan de Keizer Karelstraat een doorzoeking gedaan. Er werd een hoeveelheid van bijna 10 kilo aan illegaal zwaar vuurwerk aangetroffen waaronder nitraten, cobra’s en shells. Ook afvuurbuizen voor die shells zijn aangetroffen en inbeslaggenomen. Het vuurwerk is door een gespecialiseerd bedrijf afgevoerd en zal worden vernietigd.