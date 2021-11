Poging overval tabakszaak

De politie heeft in de ruime omgeving een onderzoek ingesteld maar de verdachte werd niet meer aangetroffen. Het slachtoffer heeft aangifte gedaan, haar wordt slachtofferhulp aangeboden.

De verdachte voldoet aan het volgende signalement: Man, ongeveer 25 jaar oud, donkere huidskleur, gekleed in een zwarte jas en broek, een zwarte muts. Hij had een donkergroene sjaal of kol om, en een opvallende ring aan zijn ringvinger aan de linkerhand. De man had een groene tas bij zich.

Weet u wie de man is of bent u getuige geweest van deze poging tot overval? Bel dan 0900-8844. Ook als u beelden uit de omgeving heeft van iemand met dit signalement zijn we geïnteresseerd. Deze kunt u uploaden via dit formulier

2021246247