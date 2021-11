Getuigen gezocht na woningoverval Bloemkwekersstraat

Iets na 18:30 uur wordt er bij de 56-jarge bewoonster van een woning aan de Bloemkwekersstraat in Rotterdam aangebeld. Als ze de deur opent, wordt ze naar binnen geduwd door drie jonge mannen. De vrouw wordt vastgehouden terwijl haar woning overhoop wordt gehaald. Het drietal verdwijnt iets later weer uit de woning. Het is onduidelijk of er iets buit is gemaakt.

Het gaat om drie jonge mannen met een licht getinte huidskleur. Eén van hen droeg een jas van Thuisbezorgd.

De politie stelt sporen veilig en is een onderzoek gestart naar de woningoverval. Heeft u informatie, maar nog niet met de politie gesproken? Dan komt de politie graag in contact met u.