Gewapende overval op woning, verdachten opgepakt na botsing

Rond 16.15 uur kreeg de politie een melding van een gewapende overval door twee mannen op een woning aan de Petegemstraat. Een 29-jarige man uit Breda werd door het duo overvallen. Hij raakte niet gewond. De mannen vluchtten in een Volkswagen Golf en reden weg richting de Vlaanderenstraat. Even later werd de vluchtauto door een politie-eenheid op de snelweg net na de Moerdijkbrug gespot en ontstond er een achtervolging over de A16 naar de N3 in Dordrecht.