Man gewond bij schietincident Burgemeester Kessensingel

Iets na 05.00 uur in de ochtend kwam een melding van een aanrijding binnen bij de hulpdiensten. Eenmaal ter plaatse hoorden patrouilles van getuigen dat ze tevens knallen hadden gehoord. In een auto werd een man aangetroffen met verwondingen. Hij is met spoed vervoerd naar het ziekenhuis voor de benodigde medische zorg.



De toedracht is vooralsnog onduidelijk. Het politieonderzoek is opgestart en momenteel in volle gang met onder andere buurtonderzoek en het veilig stellen van sporen. Getuigen of beeldmateriaal kunnen ons helpen in dat onderzoek.



Getuigenoproep

Heeft u iets opvallends gehoord of gezien in de vroeg ochtend aan de Burgemeester Kessensingel in Maastricht? Of heeft u wellicht beelden van een slimme deurbel of een dashcam in uw auto? Laat het ons dan weten via het telefoonnummer 0800-6070. U kunt uw informatie ook volledig anoniem aan ons melden via het telefoonnummer 0800-7000.