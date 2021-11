Twee aanhoudingen na schietincident Burgemeester Kessensingel

Het schietincident vond plaats in de vroege ochtend van zaterdag 27 november. Ter plaatse werd het 21-jarige slachtoffer aangetroffen in een auto. Hij is met spoed overgebracht naar het ziekenhuis voor de benodigde medische zorg. Zijn toestand is onbekend.



Het onderzoek naar wat zich precies heeft afgespeeld draait volop. Naast een buurtonderzoek zijn ook sporen veiliggesteld. Een stuk van de Burgemeester Kessensingel en de aangrenzende Lorentzstraat is hiervoor enige tijd afgesloten geweest.



Heeft u informatie die de politie kan helpen in dit onderzoek? Geef het dan door via de opsporingstiplijn 0800-6070. Wilt u uw informatie volledig anoniem met ons delen? Bel dan met Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000.