Twee zakkenrollers in Goes in Opsporing Verzocht

Opsporingsberichten

Doel is dus om de kijkers van dit populaire programma alert te maken, zeker nadat ze door corona mogelijk wat naïef zijn geworden. En de politie vraagt natuurlijk of ze deze twee zakkenrollers, die in Goes actief waren, herkennen. Een man pint op 17 mei 2021 honderden euro’s met een gestolen pas. De tweede zakkenroller koopt op dinsdag 24 augustus 2021 direct, nadat hij een portemonnee met pinpas gerold heeft, sigaretten in een winkel in Goes (de twee opsporingsberichten worden dinsdagavond gepubliceerd).