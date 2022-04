Blog: Laatste uurtje

Nederland - Heb jij dat ook wel eens? Dat je iemand net hebt ontmoet maar het gevoel hebt dat je diegene al jaren kent? Dat heeft inspecteur Peter Jan ook met de oude vrouw die naast hem in de auto zit. Samen rijden ze achter de ambulance aan waar de zieke man van de vrouw in ligt. Onderweg naar het ziekenhuis vertelt ze Peter Jan over haar grote liefde.