Scooterrijder zet het op een lopen en blijkt drugs op zak te hebben

De man viel op toen hij op de Gagelboslaan bij agenten voorbij kwam rijden. De man had een capuchon strak over zijn hoofd getrokken waardoor zijn gezicht niet meer zichtbaar was en bij het zien van de politie versnelde hij. De dienders besloten de man te volgen om hem een stopteken te kunnen geven.

Verderop was de man inmiddels van zijn scooter en er te voet vandoor gegaan. Daarbij zagen agenten dat hij iets in een bosschage wilde verstoppen. Dat bleken uiteindelijk zakjes met drugs te zijn. De Roosendaler is vervolgens aangehouden en meegenomen naar het politiebureau. Daar is hij ingesloten voor verder onderzoek.