Vrachtwagenchauffeur aangehouden na aanrijding

Het ongeval vond rond 17.00 uur plaats aan de Wattweg. Een 66-jarige fietster uit Halsteren raakte daarbij gewond toen ze werd aangereden door een vrachtwagen en is per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis. Ter plaatse is een onderzoek ingesteld en zijn verschillende getuigen gehoord. De chauffeur van de vrachtwagen moest een indicatieve alcohol- en drugstest doen. Toen de drugstest positief bleek te zijn is de man aangehouden en overgebracht naar het politiebureau. Daar is bloed bij de man afgenomen. Hij is ingesloten voor verder onderzoek.