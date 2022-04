Onderzoek naar overleden man in woning Roosendaal

Roosendaal - De politie is een onderzoek gestart nadat er donderdag 28 april in een woning in Roosendaal een dode man is gevonden. De politie gaat ervan uit dat de man door een misdrijf om het leven is gekomen. De identiteit van de man is nog niet vastgesteld. Heeft u iets gezien of meer informatie? Bel 0900-8844 of anoniem naar 0800-7000.