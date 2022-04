Onderzoek na woningbrand in Boskoop

Rond 13.38 uur kwam de melding van de brand binnen bij de politie. Nadat de brandweer de brand bluste, startten agenten plaats delict op. De politie onderzoekt de oorzaak van de brand.



Heeft u informatie die de politie kan helpen bij dit onderzoek of heeft u camerabeelden van de omgeving? Neem dan contact op via 0900-8844 of maak gebruik van onderstaand tipformulier. Anoniem melden kan ook via 0800-7000.