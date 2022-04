Politie zoekt getuigen van bedreiging

Het slachtoffer werd uit het niets omstreeks 22.45 uur in een steeg achter het Zonneplein met bedreigd en geslagen met een wapen door een jongen. Deze jongen was in gezelschap van een groep personen. Een man uit deze groep trok de dader weg bij het slachtoffer. De groep is vervolgens weggegaan. Agenten hebben in de omgeving tevergeefs uitgekeken naar de dader.