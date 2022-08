Gesprek over diversiteit en inclusie bij politie

Dit gesprek was eerst gepland op 21 december vorig jaar, maar ging door de toen geldende coronamaatregelen niet door. Vandaar de nieuwe datum van 30 augustus.



‘Het is belangrijk dat de nasleep van de documentaire ‘De Blauwe Familie’ niet leidt tot verdeeldheid, maar bijdraagt aan verbinding’, zei plaatsvervangend korpschef en Chief Diversity Officer (CDO) Liesbeth Huyzer eerder. ‘Discriminatie en uitsluiting komen voor, ook binnen de politie. De impact is enorm. Daar moeten we ons van bewust zijn. En keihard werken om dit te veranderen.'



De bijeenkomst in De Balie is een middel om dit gevoelige onderwerp in alle openheid te voeren. Huyzer: ‘Gesprekken over diversiteit en inclusie worden steeds opener gevoerd. Het lukt ons steeds beter de plek van de moeite te vinden. Natuurlijk schuurt dat. Het schuren is wel nodig om verder te komen. Daar helderheid over krijgen is belangrijk in ons streven een Politie voor Iedereen te zijn. We zijn veel zelfbewuster bezig met dit thema.’

Sprekers

Voor de sessie in De Balie op 30 augustus is een aantal sprekers uitgenodigd. Vanuit de politie zijn dat Liesbeth Huyzer, Martin Sitalsing (portefeuillehouder aanpak racisme en discriminatie en politiechef Midden-Nederland), Johan van Renswoude (coördinator aanpak racisme en discriminatie), Mallory Gangasingh (brigadier basisteam Utrecht), Hicham Argani (wijkagent basisteam Meierij) en Scott Dautzenberg (teamchef basisteam Roermond).



Gespreksleiders zijn Martijn de Greve en Rokhaya Seck. En net zoals de vorige keer wordt ook nu nadrukkelijk de dialoog met het (online) publiek gezocht.



Meer informatie over het programma volgt nog.



De uitzending begint om 20.00 uur en is via een livestream te volgen: https://debalie.nl/programma/een-politie-voor-iedereen-een-avond-over-diversiteit-30-08-2022/