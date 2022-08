Politie zoekt getuigen brandstichting woning

Rond 14.45 uur kreeg de politie een melding van een brand. Op de locatie bleek het om een woning te gaan die leegstond. De omliggende gebouwen dreigden ook in brand te vliegen, de brandweer bluste de brand en stelde brandstichting vast als oorzaak. Niemand raakte gewond, maar de woning is volledig afgebrand. De politie is een onderzoek gestart en komt graag in contact met getuigen.

Hebt u iets verdachts gezien op of in de omgeving van de Westkanaalweg of Windepad in Alphen aan den Rijn? Of hebt u andere informatie waarvan u denkt dat het van belang kan zijn voor het onderzoek? Dan roepen wij u op contact op te nemen met de politie via 0900-8844 of anoniem via 0800-7000.