Politie, COA en IND starten inhaalslag identificatie asielzoekers

Nieuwe asielzoekers

Asielzoekers die zich vanaf 15 augustus voor het eerst melden in Ter Apel doorlopen zoals voorheen ter plaatse het identificatie- en registratieproces. Net als in Budel is hiervoor extra capaciteit beschikbaar. Daarna worden zij overgebracht naar een crisisnoodopvang totdat er plek is op een reguliere COA-locatie.