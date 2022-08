Aangehouden voor vernieling van een ruit

Agenten gingen poolshoogte nemen en troffen, op het terrein, in een geparkeerde auto een slapende man aan. De man werd gewekt en aangehouden voor vernieling en het zich niet kunnen legitimeren. Er waren verschillende aanwijzingen dat de man verantwoordelijk was voor de vernieling van een ruit. Op camerabeelden was de man ook te zien.

De man, een 32-jarige Belg, is ingesloten in een politiecellencomplex waar hij de nacht verder doorbracht. Zaterdag werd hij gehoord door rechercheurs.

De eigenaar van het pand heeft aangifte gedaan, de agenten namen een getuigenverklaring op ter ondersteuning van de camerabeelden.