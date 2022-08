Automobilist aangehouden na achtervolging door motoragent

In de Dunantstraat reed de automobilist het voertuig een parkeerplaats op en rende de auto uit, de Willemstraat in. De motoragent ging er achteraan, maar op een gegeven moment draaide de bestuurder weer terug naar de parkeerplaats en stapte weer in zijn auto. Hij zette het voertuig in z’n achteruit, maar helaas voor hem waren collega’s van de motoragent zo slim om hun dienstauto achter die van hem te zetten. Ook vooruit weg lukte niet meer, want inmiddels stond de motoragent ook alweer aan de bumper van de vluchtende auto.

In de auto zagen de agenten een hoop koperen leidingen, kabels, een fiets en inbrekerswerktuig liggen. De automobilist, een 43-jarige man die niet staat ingeschreven in Nederland, werd aangehouden en overgebracht naar een politiecellencomplex. Daar wordt hij gehoord.

Alle goederen, inclusief de auto, zijn in beslag genomen door de politie. Omdat de verdachte al aangaf dat hij de auto zonder toestemming had meegenomen, werd contact gelegd met de eigenaar van het voertuig. Die had inderdaad geen toestemming gegeven en gaat aangifte doen van diefstal.