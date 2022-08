Fietsendief opgepakt in Steenbergen

De politiemedewerkers startten een onderzoek en legden contact met de man in de Blauwstraat. Hij toonde de agenten camerabeelden van de diefstal. De agenten zagen dat de verdachte herkenbaar op de beelden stond zijn ze op zoek gegaan naar de man.

De verdachte, een 45-jarige inwoner van Steenbergen, werd even later aangetroffen in de Van Gaverenlaan. Hij had een van de gestolen fietsen bij zich. Later werd bij de woning van de man ook de andere fiets gevonden. Beide fietsen zijn meteen teruggegeven aan de rechtmatige eigenaars.

De verdachte is aangehouden en ingesloten in een politiecellencomplex. Daar wordt hij gehoord.