Twee jongens aangehouden voor heling

Aandacht vragen is soms ook aandacht krijgen, dus agenten waren niet voor één gat te vangen en ze gingen op zoek naar de bromfiets. Een agent reed door de Kamperfoeliestraat en zag de brommer daar op de grond liggen. De bijrijder stond ernaast. Hij verklaarde dat de brommer van diefstal afkomstig was, maar dat hijzelf daar niks mee te maken had, omdat hij niet de bestuurder van de brommer was geweest. De bestuurder zou ergens in de buurt wonen.

Het voertuig werd, rond 06.00 uur, gecontroleerd door de agent. Het framenummer van de brommer stond als gestolen in de politiesystemen. In augustus 2021 werd aangifte gedaan van die diefstal in Den Haag. De brommer werd in beslag genomen en zowel de bijrijder als de eerdere bestuurder werden aangehouden. De bijrijder bleek nog in het bezit van een gebruikershoeveelheid cocaïne. Ook dat is in beslag genomen.

Beide jongens, een van 16 uit Goes en een van 15 uit Middelburg, zijn overgebracht naar een politiecellencomplex. Daar worden ze zondag verder gehoord. Hun ouders zijn in kennis gesteld van hun aanhouding. De jongen die de brommer bestuurder krijgt bekeuringen voor de overtredingen die hij maakte.