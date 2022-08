Vrouw gooit (vol) blik naar agenten

Omdat de man zich verzette tegen zijn aanhouding waren er meerdere politiemensen aanwezig. Uiteindelijk kon de man rond 01.40 uur onder controle worden gebracht en is hij overgebracht naar een politiecellencomplex. Deze man is 28 jaar en woonachtig in Bergen op Zoom. Hij wordt zondag verder gehoord over zijn betrokkenheid bij de diefstal van de portemonnee.

Tijdens de aanhouding werden de agenten gehinderd door een vrouw. Zij was het kennelijk niet eens met de aanhouding, want ze gooide een (vol) halve liter blik naar de agenten toe. Dat miste hen op een haar na. De vrouw, een 36-jarige vrouw die niet staat ingeschreven in Nederland, werd even verderop aangehouden. Ook zij is naar een politiecellencomplex overgebracht. In haar fouillering werd een verboden wapen, een boksbeugel, aangetroffen. Over beide feiten mag zij een verklaring afleggen.