Drugshandelaar aangehouden

Het bestelbus waar de man in reed werd gecontroleerd door de politiemensen. Even tevoren zagen de agenten dat de man iets gaf aan een hen bekende drugsverslaafde. In de Meidoornlaan kreeg de man een stopteken. Hij voldeed daar netjes aan en gaf de agenten, op hun verzoek, zijn papieren.

Aan de bestuurder van de auto werd vervolgens verteld dat hij was staandegehouden op verdenking van overtreding van de Opiumwet. Hem werd vervolgens gevraagd om alle aanwezige drugs tevoorschijn te halen. De pakketbezorger verklaarde niets bij zich te hebben. Bij de veiligheidsfouillering die volgde, vonden de agenten in de onderbroek van de man echter een zakje met, naar later bleek, een hoeveelheid harddrugs.

De bestuurder, een 25-jarige inwoner van Rilland, is aangehouden en overgebracht naar een politiecellencomplex. Daar wordt hij later vandaag gehoord. De aangetroffen harddrugs zijn in beslag genomen en er wordt onderzoek gedaan in de auto van de verdachte.