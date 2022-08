Drie mannen aangehouden met tassen vol gestolen spullen

Toen de drie mannen met de trein aankwamen op het station van Roosendaal, gedroegen zij zich baldadig. Ook hadden ze geen geldig vervoersbewijs. De mannen moesten daarom van het NS-personeel het station verlaten, waarna ze de stad inliepen. Ze hadden enkel een fiets bij zich.

Tassen vol spullen

Toen ze na een tijdje weer terugkeerden hadden de mannen tassen vol spullen in de hand. Het ging om onder anderen schoenen, kleding, een horloge en een laptop. Het NS-personeel vond het verdacht en belde de politie. De agenten keken bij aankomst in de tassen, daarin vonden ze papieren met daarop een adres. Toen andere agenten bij dat adres in Roosendaal gingen kijken, bleek daar het raam open te staan en zag het eruit alsof er mensen binnen waren geweest.

Agenten belden de bewoner en die bleek een dagje weg te zijn. Hij herkende zijn spullen in de omschrijving. De drie mannen zijn aangehouden en zitten vast.