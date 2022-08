Arrestatie diefstal koper

De politie ontving vrijdagochtend rond 02u30 een melding dat er koper gestolen werd langs de spoorlijn. Agenten stelden een onderzoek in en vonden een verdachte zonder vaste woon- of verblijfplaats in de Karel Doormanstraat. Hij voldeed aan het signalement, maar had geen koper bij zich. Hij zit vast voor nader onderzoek.