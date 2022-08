Getuigenoproep woninginbraak

Een omstander zag vier inbrekers in zwarte kleding en met iets van dozen. Een ruit was ingeslagen en de daders vluchtten weg. De bewoners van het huis waren op het moment van de inbraak niet thuis. Het is niet bekend wat ze hebben buit gemaakt. We zijn een onderzoek gestart en zoeken getuigen.

Getuigenoproep

De politie komt graag in contact met getuigen of mensen die meer weten. Zij kunnen bellen met 0900-8844 of contact opnemen via het Politie WhatsApp nummer 06 – 1220 7006, of via een tipformulier. Je blijft anoniem als je informatie over deze zaak deelt met Meld Misdaad Anoniem 0800-7000 of via www.meldmisdaadanoniem.nl. Vermeld voor een snelle afhandeling het dossiernummer: 2022-229147.