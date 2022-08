Twee inbrekers aangehouden na tip getuige

Roosendaal - De politie vraagt vaak of mensen hen willen bellen als ze een verdachte situatie waarnemen in hun omgeving. Zij zijn immers het beste bekend in hun eigen buurt en zien het vaak meteen als er iets niet pluis is. Zo ook zaterdagavond om ongeveer 22.20 uur aan de Jadedijk in Roosendaal.