18-jarige man overleden na val uit woning

Amsterdam - 18-jarige jongen overleden na val uit woning . In de nacht van zaterdag 6 op zondag 7 augustus 2022 is er in Amsterdam-Zuid een 18-jarige man van grote hoogte naar beneden gevallen. Hij is later in het ziekenhuis aan zijn verwoningen overleden. De politie gaat uit van een noodlottig ongeval.