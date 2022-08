Getuigen gezocht van explosie Kleine Gartmanplantsoen

Harde knal

Omstreeks 04.20 uur schrikt de buurt wakker van een harde knal. Het uitgaansleven is dan nog volop gaande en meerdere mensen begeven zich op en nabij het Leidseplein. Ter hoogte van de tramhalte zien meerdere mensen een duo rennen in de richting van de Melkweg, gevolgd door een harde knal. Meerdere mensen bellen 112. Eenmaal ter plaatse zet de politie een deel van het uitgaansgebied af en laat een explosieven-expert ter plaatse komen.

Getuigenoproep

De twee verdachten komen voorafgaand aan de explosie uit de richting van de Zieseniskade. Ze rennen kort daarna de Lijnbaansgracht op. Één verdachte heeft een donker getinte huidskleur, draagt op dat moment een grijs-turquoise bomberjack of trainingspak en heeft mogelijk lange dreadlocks. De andere man heeft een donker getinte huidskleur.

Contact

Zijn er mensen die die nacht rond 04.20 uur iets opvallends hebben gezien of gehoord? Of heeft iemand zelfs het duo ergens zien rennen? Neem dan contact met ons op. Dat kan via het tipformulier op politie.nl of telefonisch via 0900-8844. Anoniem kunt u melding doen via 0800-7000. Ook eventuele camerabeelden, bijvoorbeeld van geparkeerde auto’s of Ring-deurbellen in de buurt, ontvangen we graag. Deze beelden kunt u eventueel uploaden via onderstaand tipformulier