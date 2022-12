Politie verduurzaamt stapsgewijs

Duurzaamheid staat niet náást de kerntaken van de politie, het draagt er aan bij. Het is een strategisch thema waarin de politie vooruit kijkt en anticipeert op het toenemend maatschappelijk en ecologisch belang van duurzaamheid. Een duurzame samenleving is een veilige samenleving, daarom doet de politie ook op dit vlak een stap naar voren. Daar waar impact gemaakt kan worden zet de politie in op verduurzaming. Bijvoorbeeld als inkooporganisatie, met politievoertuigen en met de vele panden waar de politie eigenaar van is.



De CO₂-Prestatieladder is een gecertificeerde CO₂-managementmethodiek waarmee de politie stapsgewijs en op een gestructureerde manier tot CO₂-reducties kan komen. De politie brengt de CO₂-uitstoot in kaart, bepaalt de doelstellingen en maatregelen om de doelen te realiseren en belegt bijbehorende verantwoordelijkheden.