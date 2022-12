Politie onderzoekt beroving en zoekt getuigen

De man liep in de nacht van vrijdag op zaterdag omstreeks 04.00 uur naar huis. Op de kruising van de Rijtuigweg-Zuid en de Molenbergstraat werd hij aangesproken door een man die hij niet kende.

De onbekende man pakte plotseling de telefoon van het slachtoffer beet en ging er kort daarna mee vandoor. Het slachtoffer belde voor hulp aan bij een huis in de buurt, waarna de politie werd gewaarschuwd.

Getuigen gezocht

Politieagenten hebben zaterdagavond een buurtonderzoek gehouden. Ook komen ze graag in contact met mensen die zaterdag in alle vroegte iets verdachts hebben gezien. Woont u in de omgeving van de kruising en heeft u camera’s hangen? Dan staan daar wellicht beelden op die voor het politieonderzoek van belang kunnen zijn. Neemt u dan in beide gevallen contact met ons op via 0900-8844 en vermeld daarbij het procesnummer 2022327712.