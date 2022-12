Roosendaals stel aangehouden voor witwassen

Het stel kwam bij de politie in beeld omdat ze een levensstijl hadden die niet paste bij hun inkomens. Na de arrestaties werd hun huis door rechercheurs doorzocht. Daarbij werd contant geld, een aantal zeer kostbare horloges, sierraden, dure merktassen, een auto en verschillende gegevensdragers in beslag genomen. In een garagebox die vermoedelijk in gebruik was bij het stel lag zo’n 140 kilogram vuurwerk opgeslagen. Ook dat is in beslag genomen. De verdachten zijn ingesloten in een cel en zullen gehoord worden. De financiële recherche doet verder onderzoek naar het duo.