Integrale vuurwerkactie

Overlast Hotspots

Wat later op de avond, de tijd dat veel overlast meldingen bij de politie en gemeente binnen komen, was gekozen om actief op deze plekken en meldingen te investeren. (Jeugd)agenten en (Jeugd)boa’s trokken samen op om contact te leggen met de jeugd op de hotspots. De drone was hierbij een welkome partner die vooraf, zonder zelf gezien te worden, kon kijken wat er speelde op de bekende plekken. Zo kon er zeer efficiënt gewerkt worden op meldingen en vooraf gegenereerde informatie. Op een locatie in Sint Willebrord is 55 stuks illegaal vuurwerk gevonden. Dit is in beslag genomen.

Agent Michael Bol kijkt tevreden terug op de integrale actiedag: “Al mijn doelen voor vandaag zijn bereikt, we hebben heel goed samen gewerkt, we hebben op de scholen een (preventief)signaal afgegeven, we hebben contact gelegd met de jeugd. ”