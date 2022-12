‘Ricardo leverde een uitzonderlijke prestatie’

Dubbel gevoel

De hoofdpersoon zelf heeft een dubbel gevoel over de waardering die hij krijgt: ‘Natuurlijk ben ik enorm vereerd dat de Eremedaille mij is toegekend’, vertelt Ricardo. En dat ik door collega’s ben voorgedragen, is het allergrootste compliment. ‘Tegelijkertijd voelt het lastig en dubbel want ik stond daar niet alleen natuurlijk. Het is een gezamenlijke verdienste. En een aantal collega’s zit nog steeds ziek thuis. Zeker vier van hen kunnen niet meer honderd procent aan het werk omdat ze werden geconfronteerd met relschoppers die het licht uit hun ogen wilden trappen. Ik vind dat onverteerbaar. Het is een wonder dat er geen doden zijn gevallen. Maar ik ben absoluut geen held. Ik deed gewoon mijn werk. Ik probeerde alles in goede banen te leiden en dat heeft gelukkig goed uitgepakt.’