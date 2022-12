De vrouw dacht in eerste instantie dat haar letsel niet heel ernstig was Ze liet zich door een hulpvaardige getuige naar huis brengen. Later bleek hoe ernstig haar verwondingen waren. In Opsporing Verzocht vertelt het slachtoffer meer over de impact die deze aanrijding op haar leven heeft.

Helaas beschikken we niet over camerabeelden van de aanrijding of van de betrokken auto. Daarom doen we een beroep op getuigen om te vertellen wat zij weten. We willen ook heel graag in contact komen met de hulpvaardige getuige die het slachtoffer naar huis bracht. Het is goed mogelijk dat deze getuige zich nog details kan herinneren die van groot belang zijn.

Uitzending

Opsporing Verzocht wordt om 20:35 uur uitgezonden op NPO1. Woensdag 21 december wordt de uitzending herhaald om 14.17 uur op NPO1.