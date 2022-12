Dode man in woning aan de Zilverschoon

Het is rond het einde van de middag als de politie een melding krijgt van bekenden van het slachtoffer. De 36-jarige man lag in zijn woning en gaf geen reactie. Toen de agenten bij de woning aankwamen hebben zij meteen de Forensische Opsporing ingeschakeld. Kort daarna werd een TGO (team grootschalige opsporing) opgestart. Dit betekent dat er een team van minimaal 20 rechercheurs dit misdrijf onderzoeken.

Camerabeelden

Inmiddels is het onderzoek in volle gang. Er worden onder andere camerabeelden veiliggesteld en een buurtonderzoek gedaan.

Gezien het drukke kerstweekend willen wij aan een ieder vragen die in de buurt of omgeving is geweest van de Zilverschoon tussen vrijdag 23 december en maandag 26 december, te kijken naar hun opname apparatuur. Dus heeft u een dashcam of een deurbelcamera? Wellicht andere apparatuur die beelden kan opnemen, dan vragen wij u contact met ons op te nemen op onderstaande contactgegevens. Heeft u andere informatie met betrekking tot het misdrijf of heeft u iets gezien of gehoord, dan komen wij ook graag met u in contact.