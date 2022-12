Blog: Happy new year

Nederland - Terwijl de meeste mensen gezellig thuis met vrienden en familie oudjaarsavond vieren, is hoofdagent Marleen met haar collega’s in de stromende regen op zoek naar een stel inbrekers. Na een uur voor niks zoeken wil ze het net opgeven, als ze met haar zaklamp iets wits in de bosjes ziet. Wat zou dat zijn?