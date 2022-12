Kilo’s gevaarlijk vuurwerk in beslag genomen

Roosendaal – De politie vond dinsdag 27 december 2022 130 kilo vuurwerk in een garage naast een woning in de Zundertseweg. De verdachte (m) is minderjarig. De politie ontving informatie over mogelijk opslag van vuurwerk in een garage. Dinsdagmiddag deden agenten een instap en vonden in de garage van de woning 130 kilo vuurwerk, waaronder knalvuurwerk als professioneel vuurwerk.

Dit is de grootste vondst. Agenten vonden van de week op nog twee plaatsen vuurwerk:

Zevenbergen - De politie nam dinsdag 27 december in een woning in de Dubbelmonde 20 kilo vuurwerk in beslag. De boa’s (bijzondere opsporingsambtenaren van de gemeente) zagen kort daarvoor een minderjarige (13) vuurwerk afsteken en informeerde de politie. Agenten maakten een doorstap naar zijn woning en daar is meer vuurwerk aangetroffen. De minderjarige zal een HALT-verwijzing krijgen en de ouders worden aangemerkt als zijnde verdachte van het opslaan van professioneel vuurwerk. Het is verboden om buiten de toegestane periode vuurwerk af te steken.

Zevenbergschen Hoek – De politie vond afgelopen donderdag 22 december ook na binnengekomen informatie geknutseld vuurwerk in een woning. Er lag in totaal aan ongeveer 25 kilo vuurwerk. De EOD heeft een groot gedeelte van het geknutselde vuurwerk uit elkaar gehaald. Een erkend bedrijf heeft het vuurwerk afgevoerd. De verdachte (m) is 23 jaar.

Grote gevolgen

Je mag maximaal 25 kilo consumentenvuurwerk in je huis hebben. Bij grotere hoeveelheden kunnen de gevolgen gigantisch zijn, ook als het vuurwerk in een nabijgelegen garage liggen. De klap is immers groot.

Melden zwaar vuurwerk

Meld het nog voor oudjaarsavond als je informatie hebt over het gebruik of opslag van zwaar vuurwerk. Je kan bellen met 0900-8844 of contact opnemen via het Politie WhatsApp nummer 06 – 1220 7006, of via een tipformulier. Je blijft anoniem als je informatie over deze zaak deelt met Meld Misdaad Anoniem 0800-7000 of via www.meldmisdaadanoniem.nl.

[foto: de in beslag genomen vuurwerk in Roosendaal]