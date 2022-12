Man zwaait met mes bij supermarkt

Dat gebeurde in de Burgemeester van Hasseltstraat in Bergen op Zoom. Meerdere getuigen meldden bij de politie dat de man achter klanten van een supermarkt aan zou lopen met een mes. Naar een man zou hij ook daadwerkelijk hebben uitgehaald met het mes. Van het incident zijn camerabeelden gemaakt.

Toen agenten ter plaatse kwamen werden ze door omstanders op de man gewezen. De agenten riepen hem aan en trokken hun taser. De man ging meteen liggen op de grond en kon door de agenten geboeid worden zonder dat de taser hoefde te worden gebruikt.

De verdachte, een 35-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats, werd overgebracht naar een politiecellencomplex waar hij is ingesloten in afwachting van zijn verhoor. De man naar wie hij uithaalde met het mes doet aangifte. Dit betreft eveneens een man zonder vaste woon- of verblijfplaats.

Het mes is teruggevonden door de politie. Dit had de verdachte verstopt in de bosjes. Het wapen is in beslag genomen. Het slachtoffer raakte niet gewond.