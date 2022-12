Mes aangetroffen bij controle minderjarige

De agenten gingen achter het groepje aan en konden één van de jongens staande houden in de Stalstraat. Dit was een 15-jarige Goesenaar. Hij bleek geen vuurwerk, maar wel een mes bij zich te hebben. De jongen werd aangehouden. Hij is meegenomen naar het bureau en heeft daar een verklaring afgelegd. Aan het eind van de avond is de jongen thuis afgezet door de agenten. Daar volgde nog een gesprek met de moeder van de jongen.

Samen met HALT wordt gekeken naar een passende straf.