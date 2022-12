Aanhouding na steekincident Venray

Op zondag 4 december werd de verdachte op Schiphol aangehouden. Hij is overgebracht naar Limburg voor verder onderzoek. Op dit moment is nog niet bekend wat er precies is gebeurd op de bewuste vrijdagavond. Het onderzoek wordt voortgezet.

Vechtpartij

Net voor de klok van 23.00 uur kreeg de politie op 11 november de melding dat er op de Hoenderstraat door verschillende personen werd gevochten. Een man raakte daarbij gewond. Hij is met een steekwond in zijn lichaam per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis in Venlo.